Due parate su altrettante conclusioni che però sembravano indirizzate comunque sopra la traversa. Allena più che altro i riflessi.Prima braccetto a destra, poi tutta fascia a sinistra, senza mai scomporsi e sempre con grande affidabilità.Su Belotti è implacabile e non solo su di lui. Non sbaglia mai un intervento né una lettura. Chiama le posizioni ai compagni e guida la difesa con leadership.Decisiva la sua deviazione sulla conclusione di Pellegrini, bene indirizzata. La Roma sceglie soprattutto l’altra corsia per spingere e lui ne trae beneficio. Suo il lancio per Lukaku, da cui nasce l’azione del raddoppio.Quel volpone di Mourinho prova a metterlo in difficoltà con i continui inserimenti di Bove sul suo lato. Prende le misure, rimane basso e non rischia mai. Aspetta il momento giusto, si sgancia con consapevolezza e, servito da Brozovic, arriva sul fondo per servire a Dimarco l’assist dell’1-0.(Dal 15’ s.t.Prende il posto di un stanco Dumfries ed entra subito con la giusta mentalità in una partita non semplice).Su di lui il pressing è feroce e finisce per perdere tanti palloni. Troppo confusionario in fase di possesso. Trova un bel break quando ruba palla a Bove e capovolge l’azione, ma perde il tempo per servire Lukaku sullo scatto e alla fine l’azione si conclude con un tiro sporco di Dimarco. Non si sottrae dalla lotta.(Dal 37’ s.t.Dialoga con Lukaku e arriva alla conclusione, ma trova Mancini pronto a deviare in angolo con il corpo. Vede un corridoio immaginario per Dumfries e riesce a far correre l’olandese nello spazio, avviando l’azione del vantaggio nerazzurro.Si muove nel traffico, spesso alternandosi anche con Brozovic per togliere qualche riferimento. Non è il solito fallo e rischia con qualche fallo, ma rimane a galla in una partita molto spigolosa.(Dal 26’ s.t.: Lucida gestione del momento).Vede lo scatto di Dumfries sulla destra e parte con la stessa intensità sulla corsia opposta. Quando l’olandese serve al centro, c’è lui pronto all’appuntamento per battere Rui Patricio e siglare l’1-0. Nei 5 più importanti campionati d’Europa, sono solo due i difensori che hanno segnato più di 5 gol e servito più di 5 assist, la perfetta fotografia della sua meravigliosa stagione.(Dal 26’ s.t.Nell’inusuale ruolo di braccetto di destra, senza mai sbandare).: La Roma non offre spazi e lui nello stretto fatica. Non si dà per vinto, lotta e rimane in gara aspettando come un rapace il momento giusto, che arriva al 29’, quando approfitta di un errore di Ibanez e fredda Rui Patricio con un mancino all’angolo.Come apparecchiare solo con forchette quando a tavola servi il brodo.Intercetta la giocata di Ibanez e serve a Lukaku l’assist del 2-0. Cerca anche la gioia personale, mette la porta nel mirino e calcia a giro sul secondo palo, ma la traversa respinge la sua conclusione).Vince un altro scontro diretto e lo fa con maturità. La sua Inter accetta la partita “sporca”, si compatta e riparte con grande efficacia.