Affoga gli entusiasmi di un Milan uscito furente dagli spogliatoi dopo il primo tempo, e lo fa con tre parate meravigliosi in altrettanti minuti. Due interventi su Ibra e uno su Tonali. Bella anche la parata sull’insidia portata da Rebic.Concentrato, tosto. Centralone grinta e cuore che mette in gabbia Rebic.Terzo tempo imbattibile, blocchi marmorei. Impassibile anche quando a sbattergli addosso è Ibra.Dal suo lato l’Inter non soffre praticamente mai.Theo Hernandez non gli fa paura e porta a casa un altro duello vinto. Penetra come una lama nel burro ed è suo gran parte del merito nell’azione del secondo gol nerazzurro”.(Dal 38’ s.t.Come lanciato da una fionda, non conosce pause. Argina, riparte e sfiora anche il gol.(41’ s.t.Con Eriksen accanto non predica più da solo e la cosa gli fa bene. Non è il solito fulcro, ma resta lucido e vigile.Conte lo telecomanda e lo incita dalla panchina, lui affonda il pressing e gioca palloni puliti. Fantastico il tempo con cui serve a Perisic il pallone che pochi secondi dopo Lautaro spingerà in rete.(Dal 33’ s.t.Sta digerendo il ruolo ed è sempre più padrone di movimenti e giocate. Domina sulla corsia di competenza e mette al centro palloni insidiosi. Suo l’assist per il 2-0 di Lautaro.(Dal 33’ s.t.: Schianta Romagnoli in ogni zona del campo, serve a Lautaro l’assist per il gol che sblocca il match e chiude la partita fulminando Donnarumma sul primo palo. Contro il Milan regala sempre enormi emozioni. Enorme.: Kjaer lo cercherà anche fuori dallo stadio. Va via in tutti i modi al difensore rossonero e collega i reparti con grande intelligenza. Si prende il derby e Milano con un doppietta che impone l’Inter in vetta, staccando il Milan. Gli si chiedeva di esserci quando serve. C’è stato.(Dal 33’ s.t..): Incarta Pioli e domina il derby. La sua Inter vola ed è in salute.