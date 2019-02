Handanovic 6: Gara da spettatore. I tiri del Parma sono pericolosi ma non lo impegnano. Solo alla fine blocca una girata centrale di Inglese.



D’Ambrosio 5,5: Primo tempo di enorme difficoltà, Gervinho scappa via da tutte le parti e lui non riesce a trovare le misure. Nel secondo tempo rientra con altra convinzione, trova il gol in mischia ma il Var vede un tocco di braccio.



de Vrij 6,5: L’errore contro il Bologna è già stato archiviato. Gioca una gara priva di imprecisioni



Skriniar 6: Inglese è cliente scomodo ma lui non è tipo da lasciarsi intimidire.



Asamoah 6: Partita ordinata, svolge i compiti assegnatigli da Spalletti, anche se potrebbe spingere un po’ di più.



Vecino 5,5: Fa infuriare Spalletti quando affronta Gervinho con atteggiamento passivo e concede all’ivoriano un tiro che si stampa sulla traversa. Spesso molle, anche quando davanti al portiere spreca una comoda occasione da rete che avrebbe chiuso il match.



Brozovic 6,5: Dinamico come pochi, anche se a volte rischia di eccedere e cedere al disordine. Regola i tempi delle giocate, colpisce il palo con un bel tiro a giro.



Joao Mario 5,5: Spalletti lo preferisce a Candreva. Il portoghese offre poco sostegno a D’Ambrosio e in attacco punge poco, anche se pulisce molti palloni sporchi. (Dal 31’ s.t. Lautaro Martinez 7: Entra e questa volta mette il suo timbro, come aveva fatto contro il Napoli. Gol decisivo, che toglie a Spalletti le castagne dal fuoco e permette ai nerazzurri di ripartire.



Nainggolan 6,5: Non ancora tirato a lucido, ma i passi avanti sono evidenti. Suo l’assist per il gol di Lautaro Martinez.



(Dal 43’ Gagliardini: s.v.)



Perisic 6: Ci mette voglia e impegno. Iacoponi ne intuisce spesso le idee ma non si arrende e il merito è anche suo se l’Inter sblocca il risultato, quando insieme a Brozovic strappa il pallone dai piedi di Kucka e innesca la ripartenza decisiva.



Icardi 5: Non ne prende neanche una. Avulso, estraneo al gioco. In campionato non segna da sette partite.



(Dal 43’ s.t. Cedric: s.v.)





Spalletti 6,5: Dopo un primo tempo complicato, entra negli spogliatoi e motiva i suoi nel modo giusto. L’Inter ritrova i tre punti.