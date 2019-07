Handanovic 7,5: L’intervento più impegnativo lo compie quasi al 60’, quando mura Sarabia con un bel volo. Incolpevole sull’incornata vincete di Kehrer. Neutralizza due calci di rigore.



Skrinair 6: Aspetta il pallone e si lascia bruciare da Kehrer, che raccoglie di testa e spedisce in rete una punizione calciata dal limite dell’area. Rimane l’unico errore di una prestazione di peso.



(Dall’83’ Pirola: s.v.)



de Vrij 7: Supervisione tutta classe e concretezza.



(Dal 65’ Ranocchia 6: Si piazza al centro della difesa quando entra per il PSG un fresco ed affamato Cavani. Tiene botta.



Bastoni 6: Conte gli consegna la maglia da titolare e lui lo ripaga con una prestazione attenta, soprattutto su Draxler, che si aggira proprio dalle sue parti.



(Dal 65’ Godin 6: L’esordio nerazzurro scorre via senza particolari extra da svolgere).



D’Ambrosio 6,5: Con sudore e fatica è divenuto uno dei leader della retroguardia nerazzurra. Gioca da esterno al posto di Candreva e lo fa con buoni risultati. Dal 65’ trasloca a sinistra al posto di Dalbert e fa comunque meglio del brasiliano.



(Dal 90’ Agoumé: s.v.)



Barella 6,5: Prima da titolare con la maglia dell’Inter. Su assist di Brozovic impegna Areola ma poteva angolarla di più. Esce bene in palleggio e fa valere il suo pressing.



(Dall’83’ Joao Mario: s.v.)



Brozovic 7: Dal limite dell’area impegna Areola con un bel destro. Con un tocco delizioso consente a Perisic di involarsi da solo verso Areola, ma il connazionale spreca tutto. Distribuisce palloni col goniometro ma chi riceve la sua assistenza non è altrettanto preciso.



(Dal 65’ Borja Valero 6: Regola il palleggio e scandisce i tempi con esperienza e idee chiare).



Sensi 6: Passo indietro rispetto alle prime, brillanti apparizioni. Non illumina e sbaglia tutti i calci da fermo.



(Dal 65’ Gagliardini 6,5: Candreva gli serve un bell'assist, il centrocampista italiano arriva in corsa ma sbuccia il pallone e presa una buona occasione. Si fa perdonare servendo a Longo il pallone del pareggio.



Dalbert 5,5: Si applica in fase difensiva, ma quando c’è da attaccare è praticamente nullo. Va solo sul sinistro, è leggibile e non sfonda mai.



(Dal 65’ Candreva 4,5: Qualche imprecisione tattica che fa arrabbiare Conte e un rigore calciato alla Totti. Ma non è Totti e il cucchiaio si stampa sulla traversa).



Esposito 6,5: Mette in difficoltà l’intera retroguardia del PSG con giocate e movimenti sempre intelligenti. Migliora di partita in partita.



(Dal 65’ Longo 7: Regala all’Inter il meritato pareggio con un destro che si infila in rete con la complicità di un incerto Areola).



Perisic 5: Spreca due palle-gol clamorose. Si muove con volontà sul fronte d’attacco, ma quello non è il suo pane e si vede.



(Dall’83’ Colidio: s.v.)





Conte 7: L’Inter corre, gioca e crea. I nerazzurri martellano anche il PSG con un pressing organizzato e furioso. La sua mano è evidente.