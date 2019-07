Steven Zhang, presidente dell’Inter, ha parlato al portale cinese Sina.com. "Prima di tutto, sono cambiate le modalità di gestione. Penso che qualsiasi azienda, non importa cosa faccia, si tratti di Internet, commercio elettronico, tecnologia, auto, finanza o calcio, la gestione finale si riflette in tutti gli aspetti dell'azienda, ma in settori come quelli del calcio, dei media, dell'intrattenimento, tutto questo si ingigantisce e diventa più facile da vedere. L’Inter, ormai, funziona come una grande industria cinematografica".