Spiazzato dal rigore di Cabral. Incolpevole sul perfetto tiro a giro di Ikone. Impallinato anche da Jovic, da distanza ravvicinata.Gli uno contro uno con Kouame conoscono sempre lo stesso finale. Palla all’Inter. Troppo molle su Milenkovic, quando gli concede il ponte per Jovic, ma regge la difesa.C’è ancora una volta lui tra i responsabili di un gol che ferisce nell’orgoglio, perché arriva a partita ormai finita. Perde Jovic sull’assistenza di Milenkovic e la Fiorentina fa 3-3. Per fortuna Mkhitaryan gli salva la serata.Stringe con colpevole ritardo su Ikone, dopo un rinvio di Onana, è l’attaccante viola arriva al tiro sfiorando il gol. È solo il preludio di quello che sarà, perché nella ripresa l’esterno viola lo punta fino ad entrare in area,È lui a perdere ingenuamente palla quando la Fiorentina riparte di slancio con la bellissima apertura di Kouame per Ikone, trovando il 2-2.(Dal 22’ s.t.Non riesce mai a sfondare dalla sua parte, nonostante la freschezza del subentrante, ma la partita gli impone di restare più a sostegno della difesa.Altro inserimento, altro gol. Il quarto stagionale. Inizia finalmente a prenderci confidenza, ciò che gli si chiedeva da tempo, viste le sue doti. E addirittura rischia la doppietta quando scappa in contropiede ed esplode il destro, ma da posizione defilata, e Terracciano si oppone. Pesca energie dal fondo del Barile e scatta anche al 95’, quando poi nasce il 4-3 su errore di Venuti, messo in crisi dal suo passaggio e dall’inserimento di Mkhitaryan alle spalle.Meno ispirato rispetto alle ultime uscite, ma quando esce dallo stretto con lanci ad aprire il campo, è sempre un piacere per gli occhi.C’è anche lui in quel brutto pasticciaccio che porta al rigore viola, colpevole d’aver perso l’inserimento di Bonaventura, che arriva a calciare. Si fa perdonare realizzando il fortunoso gol del 4-3.Se l’Inter si ritrova a dover soffrire dopo aver virtualmente chiuso il match al 15’, la colpa è soprattutto sua e del suo intervento, sconsiderato e privo di senso, su Bonaventura. Potrebbe essere da rosso, Valeri gli risparmia anche il giallo. Regala ai viola il calcio di rigore e Cabral dagli undici metri scarta il cioccolatino.(Dal 22’ s.t: Inzaghi gli concede poco spazio ma dà la sensazione di stare fisicamente sempre meglio e di poter meritare una chance da titolare).La cosa migliore la fa sul gol dell’uno a zero, quando con il suo movimento apre uno spazio decisivo. Sistematicamente anticipato e contenuto per tutto il resto della partita.(Dal 16’ s.t.: Con lui in campo è tutta un’altra musica. Arriva primo su tutti i palloni alti e consente alla squadra di appoggiarsi a lui. Con il goniometro disegna l’assist per Lautaro, bravo poi a guadagnare il rigore. C’è ancora lui a fare spalla a spalla col difensore quando Barella e Mkhitaryan confezionano il gol vittoria.Con cattiveria e determinazione vince una cosa a metà tra un rimpallo e un contrasto e poi vede l’imbucata per Barella, che fa l’1-0. Non gli basta, parte dai 30 metri palla al piede, mette nel mirino la porta e fa venire il mal di testa a Martinez Quarta che prova inutilmente a capire con quale piede calcerà. Alla fine il difensore gli concede il mancino, ma il “Toro” non perdona neanche con il piede debole. Finita? Neanche per scherzo, Sul 2-2 si carica l’Inter sulle spalle e suona la carica. Anticipa di un soffio Terracciano, guadagna il rigore e poi lo calcia, trasformando il 3-2.Una partita sulle montagne russe. La mossa Correa non paga, ma tenersi Dzeko come jolly è risultato decisivo.