Atletico Madrid-Inter, le pagelle di CM: stecca Thuram, che erroraccio Pavard. Depay spacca la partita

Atletico Madrid-Inter 5-3 dcr



INTER

Sommer 7: Deve distendersi sulla sinistra per respingere il diagonale di Lino. Sullo stesso lato anche per bloccare il colpo di testa di Morata. Imparabili le conclusioni di Griezmann e Depay, ma sull’olandese compie anche un miracolo nel primo tempo supplementare. Dalla lotteria dei rigori respinge un rigore su cinque, quello calciato da Saul.



Pavard 5: Interviene in modo goffo sul servizio di Koke e finisce per lisciare il pallone che mette Griezmann solo davanti al portiere. Sul suo lato l’Inter sbanda spesso.



de Vrij 5,5: Una partita quasi perfetta. Quasi, per l’appunto, fino a 5’ dalla fine, quando perde Depay in area e l’Atletico ribalta il match con il 2-1.



Bastoni 6,5: Non ha mai paura di giocarla, un bel pregio che però diventa un difetto quando esagera: perde palla su pressing di Llorente e mette nei guai l’Inter, ma l’Atletico spreca un 3 contro due. Il suo mancino premia l’inserimento di Barella per il vantaggio nerazzurro.



(Dal 27’ s.t. Acerbi 6: Non è del tutto colpevole sulla rete di Depay: l’olandese è di de Vrij, ma se lui si fosse stretto accanto al compagno non ci sarebbe stato spazio. Freddo dal dischetto, spiazza Oblak).



Dumfries 5,5: La falcata è quella giusta quando Thuram lo lancia in contropiede, corre verso Oblak e incrocia il destro che però trova pronto il portiere avversario. Soffre un po’ su Lino ma il duello è pari, anche se poi l’olandese non riesce quasi più a trovare spazio per affondare.



(Dal 27’ s.t. Darmian 6: Intervento miracoloso su Depay pronto a ribadire in rete da due passi, ma lui ci mette il piedone in contrasto ed evita il peggio. In contropiede riesce a ribaltare il fronte ma al momento di calciare cincischia e l’azione si spegne).



Barella 6,5: Se c’è un buco lui ci si tuffa e va a nozze sul suggerimento di Bastoni che lo manda in profondità per l’assist dell’1-0 servito con i giusti giri a Dimarco. Partita un po’ troppo frenetica ma anche generosissima, come al suo solito.



(Dal 38’ s.t. Frattesi 6: Prova a tenere alto il ritmo ma entra in un momento molto particolare, in cui le due squadra hanno più paura di prenderlo che voglia di farlo).



Calhanoglu 6,5: Era rientrato a Bologna dopo lo stop e a Madrid gli toccano gli straordinari, recupero incluso. Non si risparmia nei contrasti ma in regia non è sempre il faro del gioco. Segna dagli undici metri.



Mkhitaryan 5,5: Sbaglia qualche scelta in rifinitura, insolito per uno lucido come lui. Anche se in mezzo al campo pulisce sempre una gran quantità di palloni, non vive la sua miglior serata.



(Dall’11’ pts. Klaassen 5,5: Non calcia un brutto rigore, ma trova un grande Oblak).



Dimarco 7: Taglia il campo verso l’aria di rigore e lascia campo libero a Barella per farlo correre indisturbato su quella che di solito è la sua pista, quando riceva batte Oblak in controtempo colpendo il pallone di destro sotto misura. Un po’ troppo ingenuo quando si lascia superare in sombrero da Llorente che poi trova solo Griezmann in area. Fin quando in campo, non smette mai di provarci.



(Dal 38’ s.t. Bisseck 6: Altra prova di grande personalità, anche in un catino infuocato. Porta palla e gestisce senza timidezza. Bello il cross che trova libero Thuram in area di rigore, ma il francese spreca).



Thuram 5: Con un gioco di prestigio avvia l’azione che che manda Dumfries alla conclusione. Applausi. Poi però la combina grossa quando su assist di Lautaro pensa solo alla potenza e di fronte a Oblak spara altissimo invece che incrociare con precisione. Il treno passa per la seconda volta quando Bisseck calibra al meglio per lui, ma stacca in anticipo e colpisce male di testa.



(Dall11’ pts. Sanchez 5: Calcia un bruttissimo calcio di rigore che Oblak respinge senza neanche doversi sforzare troppo).



Lautaro 6: Cuce il gioco scendendo a supporto dei compagni in mediana. Partecipa all’azione dell’1-0 chiamando fuori un difensore e nella ripresa offre un grande assist per Thuram, ma il francese spreca tutto. Si ripete con Barella, ma il centrocampista azzurro spara centrale su Oblak. Si conferma poco affidabile dal dischetto.



S. Inzaghi 6: Al Civitas la sua Inter riesce anche a passare in vantaggio e in molte occasioni fa tremare l’Atletico, ma questa sera la difesa non è stata impeccabile come al solito e lui aveva intuito che qualcosa iniziava a scricchiolare.



PAGELLE ATLETICO MADRID



Oblak 8: Doppio intervento su altrettante conclusioni ravvicinate di Dumfries. Neutralizza due calci di rigore.



Molina 5,5: Dimarco lo mette in difficoltà mentre lui non riesce a fare lo stesso quando chiamato a spingere. Quando serve più spinta, Simeone lo richiama in panchina.



(Dal 33’ s.t. Depay 8: Entra e cambia la partita, prima il palo poi il diagonale che brucia Sommer e regala il vantaggio ai suoi. Dagli undici metri spacca la porta).



Savic 6: Spesso costretto all’uno contro uno con Lautaro, se la cava bene. Lascia un buco in occasione del vantaggio nerazzurro.



Witsel 7: Provvidenziale quando intercetta l’ultima rifinitura di Dimarco per Dumfries. A ricordarlo a inizio carriera, nessuno avrebbe potuto immaginarlo centrale di una difesa a 3. Miracoli del calcio e dell’applicazione.



Hermoso 6,5: Dei tre li dietro è quello che prende maggiori iniziative palla al piede. Trova Morata in area di rigore con un bel cross, ma l’attaccante colpisce senza troppa forza. Gioca tutt’altra gara rispetto all’andata.



Lino 6: Trova spazio sulla sinistra resistendo alla spallata di Pavard e arriva alla conclusione trovando Pavard pronto a respingere. Parte bene, poi lentamente cala).



(Dal 26’ s.t. Riquelme 6,5: Crea subito un’occasione pericolosa quando rientra e calcia di destro, costringendo Pavard ad immolarsi. Ha gambo e brio, ma al minuto 93’ sbaglia un rigore in movimento che non avrebbe portato ai supplementari.



Marcos Llorente 6,5: Parte con maggiore timidezza rispetto a Lino che invece agisce sulla corsia opposta. Soffre spesso la catena Bastoni-Dimarco ma proprio a quest’ultimo riesce ad andare via offrendo un grandissimo assist per Griezmann, ma il compagno spreca.



(Dall’8’ del pts. Azpilicueta: s.v.)



Koke 7: Quasi a scucchiaiare in area di rigore per Griezmann, un assist che arriva alla base a causa dell’errore di Pavard, ma di fatto porta al pareggio dei colchoneros. Non gli basta e a 5’ dalla fine è sempre una sua giocata in verticale a trovare Depay in area di rigore per il 2-1.



De Paul 5,5: Appariscente per via del suo look, non tanto per il suo modo di giocare. In mezzo al campo non sale mai in cattedra.



(Dal 26’ s.t. Correa 6,5: Concreto, spesso al posto giusto a far uscire l’Atletico. Freddo dal dischetto.



Morata 5: Incorna sul cross di Hermoso ma non angola quanto basta e Sommer blocca. E anche il colpo di stinco da centro area è una giocata tutt’altro che apprezzabile).



(Dal 33’ s.t. Barrios 6: Svaria sul fronte offensivo anche se tocca pochi palloni).



Griezmann 7: Sui piedi l’occasione che non può sbagliare, e infatti gela Sommer da due passi. Tra le linee si muove a suo agio e al 93’ mette sui piedi di Riquelme il pallone per il più facile dei gol, ma il compagno spreca il 3-2.



(Dal 1’ sts. Saul 5,5: Fallisce il tentativo dagli undici metri).





D. Simeone 7,5: Impone la legge del Metropolitano e va ai quarti con esperienza e pazienza.