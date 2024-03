Atletico Madrid-Inter, la MOVIOLA LIVE: richiesto un rigore, proteste per un tocco di mano di Thuram

Atletico Madrid-Inter è il match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League e sarà arbitrato dal fischietto polacco Szymon Marciniak, alla prima direzione stagionale con i nerazzurri, ma che fu l'arbitro dell’atto finale della passata stagione persa 1-0 a Istanbul contro il Manchester City. Calciomercato.com vi fornirà il live della moviola degli episodi più discussi della gara.



LA DESIGNAZIONE COMPLETA

Atletico Madrid-Inter



Marciniak

Listkiewicz-Kupisk

IV UOMO Raczlowski

VAR Kwiatkowski

AVAR Frankowski



10' - Arrivano timide proteste da parte dell'Atletico Madrid per un tocco di mano di Thuram, dopo il colpo di testa di Lautaro, nell'area di rigore difensiva nerazzurra. Il pallone, tuttavia, non tocca il braccio dell'attaccante di Inzaghi che, in ogni caso, aveva entrambi gli arti attaccati al corpo