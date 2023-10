: reattivo sulla conclusione molto insidiosa di Aursnes. Sicuro ogni volta che chiamato in causa.: fa sempre la cosa giusta, senza concedere mai neanche le briciole né a Rafa Silva né a Neres, quando si allarga dalla sua parte.: commette un errore da dilettante lasciandosi alle spalle Aursnes, mandato in porta da una rimessa laterale, per fortuna c’è Sommer. Schiaffo in faccia che serve a svegliarlo, da quel momento in avanti non sbaglia più niente.: gioca una partita monumentale su Di Maria e veste i panni del leader, annientando qualsiasi tentativo di giocata agli avversari. Li annienta tutti, uno ad uno.: inizia con una bellissima palla messa alle spalle della difesa avversaria, prosegue con una serie di brutte imprecisioni, tra cui la ciabattata sul campanile alzato da Thuram e il colpo di testa sballato sul bel cross di Bastoni. Si fa perdonare con l’assist vincente per Thuram.(Dal 28’ s.t.: Al posto giusto nel momento giusto. Avvia anche una grande azione con un intelligente colpo di tacco).: torna a correre col cuore del campione. Impegna Trubin con una bella conclusione a giro. L’esterno con cui manda nello spazio Dumfries vale un Picasso.(Dal 45’ s.t.: prima una gran palla per Dumfries, poi capovolge il fronte scambiando bene con Thuram, preferisce la conclusione mancina all’assistenza per Lautaro e il tentativo finisce lento tra i guantoni di Trubin. Dopo un primo tempo così così, sale la pressione del suo pressing.(Dal 39’ s.t.: per una questione di centimetri non arriva sul bel suggerimento di Dumfries. Poi sbaglia un paio di cose non da lui, il tempo di scaldare i motori e prende di nuovo per mano la squadra. Serve a Lautaro un pallone da accomodare in rete, ma l’argentino si ferma sulla traversa.: i rifornimenti dalla sinistra non mancano mai e si muove bene insieme a Bastoni.(Dal 39’ s.t.: al pronti via è sempre lui che spacca le difese avversarie. Prima di suola e poi di piatto per mandare in porta Lautaro, guadagna gli applausi di San Siro, che poi esplode quando il francese gonfia la rete facendosi trovare libero in area di rigore su assist di Dumfries.(Dal 28’ s.t.: si rende utile conquistando falli e tenendo palla).: con l’esterno destro impatta il cross di Mkhitaryan e supera Trubin, a negargli il gol è solo la traversa. Di legno ne colpisce anche un altro, ma questa volta non è un pezzo di bravura, bensì un grave peccato d’egoismo, visto che potrebbe servire Dumfries solo sulla linea di porta. Salta Trubin e conclude a rete ma Otamendi in scivolata salva sulla linea. Salta il diretto avversario con una finta e conclude, questa volta il miracolo è di Trubin. Serata stregata, lo capisce definitivamente quando ancora Trubin gli nega ancora una volta un gol intervenendo in spaccata. La Uefa lo premia come migliore in campo, ma gli è mancato un pizzico di cinismo.: in tutto il secondo tempo l’Inter mette sotto il Benfica, meriterebbe un risultato molto più largo, ma un po’ Trubin e un po’ la sfortuna inchiodano il match sull’1-0.: miracoleggia tra i pali, come sempre gli capita a San Siro.: resta in campo una ventina di minuti, poi è costretto a uscire per un guaio muscolare.(Dal 22’ p.t.: adattato sul lato destro del campo): fa la guerra un po’ contro Lautaro un po’ contro Thuram, spesso uscendone vincitore.: a differenza di Otamendi, lascia qualche buco qua e la.: ci capisce poco, con avversari che entrano da tutte le parti).(Dal 35’ s.t.: il Benfica affonda soprattutto in mezzo al campo e lui rientra sicuramente tra i problemi.: tante imprecisioni e palloni persi.(Dal 23’ s.t.: annullato da Bastoni.(Dal 35’ s.t.: mai veramente in partita, si nota per qualche angolo calciato.: trova un Pavard insuperabile.(Dal 23’ s.t.: va via una sola volta ad Acerbi e poi perde quasi tutti i duello.: il suo Benfica dura un solo tempo.