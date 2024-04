Inter, le pagelle di CM: Thuram si porta a spasso tutti, Inzaghi è da 9 nel derby Scudetto

INTER

Respinge il diagonale di Leao andando subito giù ma è ancora più bravo quando respinge il colpo di testa di Calabria. Nulla può sul colpo di testa ravvicinato di Tomori.Spizza di testa il pallone che finisce sulla testa di Acerbi per l’1-0. Esalta un intero stadio quando ferma in scivolata Leao prima di esultare per la bellezza e l’utilità dell’intervento. Non è altrettanto attento e preciso quando il Milan accorcia le distanza.: Si ritrova solo davanti a Maignan e indisturbato schiaccia di testa per battere Maignan e realizzare la rete che spiana la strada verso la seconda stella. Prima su Leao, poi su Giroud, sempre senza sbavature.

Vede il taglio di Thuram e lo serve con un preciso lancio di 40 metri, poi il Francese inventa tutto da solo per il 2-0. Procede a ritmo contenuto, ma è quanto basta. (Dal 43’ s.t.s.v.)Si perde Leao alle spalle e il milanista trova l’assist per la rete che riapre il match. (Dal 39’ s.t.: s.v.)L’impulso parte sempre e comunque da lui. Quando vede traffico ci si tuffa dentro come ci si sentisse a suo agio. E ne esce sempre palla al piede e testa alta. Serve a Thuram l’assist che il francese spedisce sul palo. (Dal 32’ s.t.: s.v.)

Prima recupera e poi imposta per l’azione che porta al clamoroso errore di Lautaro sotto porta. Scandisce il gioco e si carica quando dalle tribune piovono i soliti fischi dei suoi ex tifosi.: Calcia a botta sicura ma in modo troppo pulito e centrale e Maignan può respingere. (Dal 39’ s.t.: s.v.)Si ritrova contro Musah, giocatore con discreta forza, ma abbassa la testa e inizia a macinare metri. Serve a Lautaro un assist da spingere in rete, ma il compagno spreca tutto. Non perde mai neanche un solo duello. (Dal 32’ s.t.s.v.)

Thuram 8: Sul destro la grande chance per mettere in sicurezza il match ma il piattone finisce sull’esterno del palo. Si fa perdonare a inizio secondo tempo quando prima trova la profondità e poi va via al difensore con un pizzico di fortuna prima di freddare Maignan con un rasoterra da fuori area. Un’intera gara a portarsi a spasso mezzo Milan.

A due metri dalla linea di porta svirgola malamente il cross di Dimarco e fallisce clamorosamente quello che sarebbe stato il 2-0. Gioca benino a legare il gioco, ma non basta.Sesto derby vinto di fila e seconda stella cucita sul petto.