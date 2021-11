Seduta di allenamento mattutina per l'Inter. Questo il report pubblicato sul sito.



IL REPORT - "Prosegue il lavoro della squadra in vista delle partite che vedranno impegnati i nerazzurri dopo la terza sosta delle nazionali: ritorno in campo domenica 21 novembre alle 18 per il match contro il Napoli al Meazza, poi la sfida casalinga di Champions League contro lo Shakhtar, che si giocherà mercoledì 24 novembre alle 18:45. Oggi il gruppo si è ritrovato agli ordini di mister Simone Inzaghi: nell'allenamento mattutino spazio ad una partitella in famiglia".