Niente Betis per Joao Mario. Estadio Deportivo scrive che l'ingaggio da 4 milioni di euro netti a stagione rappresenta un ostacolo insormontabile per il club spagnolo. Il centrocampista portoghese dell'Inter piace pure al Marsiglia ed è in prestito al club russo del Lokomotiv Mosca, che è intenzionato a riscattarlo a titolo definitivo.