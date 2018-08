Stamattina al Suning Training Centre si è svolta la quarta seduta di allenamento settimanale, in vista della trasferta di sabato alle 18 in quel di Bologna. Il programma ha previsto carichi di lavoro diversi alla luce della vicinanza dell'impegno del Dall'Ara. Inizio della seduta in palestra, cyclette e rapidità. Poi squadra in campo per il tradizionale torello e con il pallone protagonista. Sviluppata una lunga parte tattica. Reduce da un trauma distorsivo alla caviglia destra, Kwadwo Asamoah è stato in campo e ha lavorato anche con il pallone: buoni segnali verso il recupero.