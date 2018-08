L'allenamento di stamattina, svolto dall'Inter agli ordini di Luciano Spalletti in vista della sfida di domenica contro il Torino, conferma i progressi di Radja Nainggolan, giocatore ormai sulla via del recupero dopo essere stato ai box per più di un mese. Se fosse per il centrocampista belga - evidenzia Sky Sport - si schiererebbe dal 1', ma più realisticamente andrà in panchina. Nello specifico, l'ex Roma oggi ha svolto quasi tutto lavoro con la squadra, poi si è concentrato sull'allenamento personalizzato quando Icardi e compagni hanno iniziato l'esercitazione tecnico-tattica.