Dopo le tante polemiche per le discutibili decisioni arbitrali delle prime partite del campionato, la prima giornata di Serie A si chiude con il posticipo tra Inter e Lecce. Di seguito tutti gli episodi da moviola della partita di oggi analizzati dalla redazione di calciomercato.com:



INTER – LECCE lunedì ore 20:45

LA PENNA di Roma 1

GIALLATINI – PRENNA

IV: VOLPI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: FIORITO



80' Gol annullato a Politano: l'esterno, appena entrato, sigla il 4-0, ma l'arbitro giustamente non convalida la rete per fuorigioco di Lukaku, che era sulla traiettoria del tiro del compagno di squadra.



76' Espulsione diretta comminata da La Penna a Farias per un duro intervento in scivolata da dietro dell'attaccante del Lecce su Barella: decisione corretta.