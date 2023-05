LeoVegas al posto di DigitalBits come main-sponsor dell'Inter? Decisione molto improbabile, secondo Niklas Lindahl, Chief Marketing Officer di LeoVegas Group, intervistato da Sempreinter.com. Ma il futuro è ancora tutto da decidere: "Le voci nel calcio sono sempre tante, ma in questo momento posso assicurare che siamo soddisfatti della posizione che ricopriamo all'interno dell'Inter e non abbiamo alcun piano per sostituire DigitalBits. Poi nel calcio non si sa mai...".



La squadra nerazzurra è anche andata molto avanti nell'attuale Champions League e questo non può che rendere felici tutti i partner del club: "Ho visto molto spesso l'Inter a San Siro in questa stagione, anche contro il Porto e contro il Benfica. La squadra ha una grande mentalità e sono sicuro che possa anche vincere la coppa. Nella partnership con l'Inter ho visto da subito un'opportunità d0oro per noi, un rapporto grazie al quali entrambe le parti possono crescere. Da quando collaboriamo con i nerazzurri, la mia passione per il calcio è crescita enormemente. Sono rimasto subito colpito dal carattere dei giocatori e di tutto lo staff. Zanetti? Per me è un modello sia come professionista che come persona. Un vero gentiluomo. L'ho incontrato per la prima volta a Riad, per la Supercoppa, e sono rimasto enormemente colpito dalla sua gentilezza e dalla sua umiltà".