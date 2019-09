Alta tensione nello spogliatoio dell'Inter dopo la sfida contro lo Slavia Praga, giocata male e terminata 1-1 in Champions League. A rivelarlo è La Gazzetta dello Sport in prima pagina e con un approfondimento pieno di dettagli sulla lite tra Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic: "Dopo la partita con lo Slavia, Lukaku ha preso la parola in spogliatoio facendo riferimento a una partita andata per il verso sbagliato. Ha più volte chiesto un atteggiamento più offensivo, in sostanza chiedendo ai compagni di seguire le indicazioni di Conte. La cosa non è andata giù a Brozovic: il croato ha letto nelle parole di Lukaku alcuni riferimenti personali, tra i due sono volate parole non proprio amichevoli e si è sfiorato il contatto fisico, quasi alle mani. Brozovic ha voluto affrontare testa a testa Lukaku, i due sono stati divisi dai compagni".