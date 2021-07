Lo Schalke 04 ha messo nel mirino Lorenzo Pirola, giovanissimo difensore dell'Inter. Secondo quanto riportato da L'Interista infatti, il club tedesco ha offerto 6 milioni (1 per il prestito e 5 per il riscatto obbligatorio) per il giovane centrale nerazzurro. Secco no da parte di Marotta alla proposta dei tedeschi: Simone Inzaghi vuole valutare il ragazzo in ritiro.