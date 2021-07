Il ct della Nazionaleha concesso un'intervista ai canali social della FIGC, ripercorrendo il grande cammino addell'Italia, che domenica sfiderà l'Inghilterra a Wembley per la conquista del titolo.perché non era così semplice. L'esordio all'Olimpico? Un bel giorno, eravamo a Roma ed è iniziato a tornare il pubblico allo stadio. Un bellissimo ricordo. Il gol e l'esultanza di Locatelli? Il gol che ci ha spalancato le porte agli ottavi. Battendo la Svizzera eravamo agli ottavi e non è stata una partita semplice".