corre da sola in vetta alla classifica con l'obiettivo dello scudetto ben visibile alla fine della corsa e ben inculcato in un gruppo più che mai solido forgiato dal lavoro di unche non vuole fallire l'obiettivo più importante rimasto in stagione eC'è però un altro motivo per cui in casa nerazzurra vincere lo scudetto sta diventando importantissimo ed è legato proprio alla massima competizione europea per club.Negli ultimi tre anni, infatti, l'eliminazione ai gironi di Champions League è arrivata in maniera brusca e drammatica,ma inevitabilmente condizionata anche dai 3 gironi sorteggiati di anno in anno dall'urna di Nyon. L'Inter si è infatti ritrovata a dover affrontarenel 2018-19,nel 2019-20 e quest'anno. Tre gironi complicatissimi da gestire e in cui, certamente per colpe nerazzurre, non è arrivato il passaggio agli ottavi.Sicuramente per migliorare questo rendimento servirà investire anche sulla profondità della rosa a disposizione dell'allenatore, ma vnon più in terza fascia, come previsto dall'attuale ranking, bensì in prima, da vincitrice del campionato italiano. Tutto è possibile, anche un girone impossibile partendo dal top, ma quantomeno le chance di evitare le vincitrici di Liga, Premier, Bundes, Ligue 1 oltre alla vincitrice dell'Europa League. Un regalo in più, un regalo da scudetto.