Lo scudetto lo vince la squadra che subisce meno gol. No, non è una frase fatta e falsa: è verissima. Lo dice la storia recente del nostro campionato, che poi è quella che conta anche nell’analisi di questo torneo. Ebbene, nelle ultime dodici stagioni non è mai successo che il titolo sia andato a una squadra che non avesse la difesa migliore.



Direte: ma magari la squadra campione avrà avuto anche l’attacco migliore, sarà stata superiore in tutto, insomma. Non è così. Prendendo in esame questi stessi dodici campionati, si nota come solo in quattro circostanze lo scudetto l’abbia vinto chi ha segnato più gol. Chi, insomma, è stato più forte sia in difesa che in attacco. E’ accaduto due volte all’Inter (nel 2008-2009 e nel 2009-2010) e due alla Juve (il terzo e ultimo anno di Conte e la prima delle cinque stagioni di Allegri).



Proprio quest’ultimo dato fa riflettere: tutti noi, in questo periodo di dominio, abbiamo avuto un’immagine della Juve superiore a tutti in tutto. In realtà i bianconeri hanno conquistato i loro otto scudetti avendo sempre la difesa meno battuta e solo in due occasioni l’attacco più prolifico.



Questo dato dà altro coraggio oggi all’Inter, perché se guardiamo i gol incassati in campionato i nerazzurri sono decisamente i migliori avendo subito una sola rete, a Cagliari alla seconda giornata. Ne hanno prese quattro la Lazio e (incredibilmente) il Verona, cinque la Juve, il Milan, il Cagliari e l’Udinese. E, per quanto riguarda le altre squadre di vertice, otto l’Atalanta e la Roma e addirittura nove il Napoli.



Per carità, non è detto che l’Inter continui ad avere la difesa migliore, né che anche quest’anno scudetto e gol incassati coincidano. Ma di sicuro i numeri confortano parecchio Conte.



A proposito, sapete qual è stata l’ultima squadra a vincere lo scudetto senza avere la difesa migliore, ma avendo invece solo l’attacco più forte? Proprio l’Inter, quella di Mancini e Ibrahimovic, nel primo campionato post-Calciopoli.



@steagresti