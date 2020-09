Secondo quanto riportato dalla stampa inglese il Manchester United non ha intenzione di fermarsi a Van de Beek e ha pronta un'offerta al Chelsea per N'Golo Kanté per comporre un centrocampo da sogno con Pogba, Kanté e Van de Beek alle spalle del trequartista Bruno Fernandes. L'Inter per ora è rimasta ferma sui contatti col giocatore perché non ha a disposizione un budget importante per poter completare l'acquisto.