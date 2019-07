Samuele Longo, attaccante dell'Inter, in gol oggi contro il Paris Saint-Germain, parla a InterTv: "Sicuramente sono contento, è stata una bella prestazione di squadra. Primo tempo meglio del secondo, il mister ci ha detto di mettere in pratica le cose che ci dice in settimana e sulle quali lavoreremo in stagione. Sono stati 20 giorni intensi in cui tutti abbiamo dato il massimo e credo che mister e staff siano contenti del lavoro. Oggi ho avuto la fortuna di avere una palla gol e l'ho sfruttata"