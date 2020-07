Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter, è a quota 15 gol in trasferta in questo campionato: solo due giocatori nella storia della competizione sono riusciti a fare meglio in una singola stagione di Serie A in gare fuori casa: Zlatan Ibrahimovic (nel 2011/12) e Ciro Immobile (nel 2017/18 e nel torneo in corso), entrambi a quota 16.