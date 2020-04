Nel corso di una diretta Instagram, Lukaku racconta al suo idolo, Adriano, di quando da bambino doveva attendere di andare a casa di suo zio per vedere i gol dell'imperatore.



“Non puoi capire cosa significhi adesso per me poteri parlare al telefono. Sei sempre stato il mio idolo da bambino. A casa mia non c'era il televisore, non avevamo soldi e per vedere i tuoi gol aspettavo che mio padre mi portasse da suo fratello, li c'era You Tube e guardavo di i gol che avevi segnato con la maglia dell'Inter”.