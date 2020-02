Intervenuto ai microfoni di Sky, l'attaccante dell'Inter, Romelu Lukaku, commenta la vittoria contro l'Udinese.



“La partita contro la Fiorentina dava fiducia. Sapevamo della difficoltà di questa sfida ma nel secondo tempo abbiamo fatto due gol. Vittoria importante per la stagione, è una bella sfida con Juve e Lazio e per noi è importante esserci, dobbiamo continuare così anche perché alla prossima ci sarà una grande sfida contro il Milan che sta facendo bene. Leader? Voglio fare bene per la squadra, voglio che si trovino bene con me in campo e voglio dare fiducia. I gol in trasferta? Io voglio fare la differenza anche a San Siro