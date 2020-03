È al centro del progetto nerazzurro Inter ma c'è una statistica che espone Romelu Lukaku ad alcune critiche. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“All’Inter si è sentito nuovamente al centro di un progetto, come forse non gli capitava dai tempi dell’Everton. A Conte ha dato, da Conte ha ricevuto. Ha numeri che l’hanno spinto al terzo posto dei cannonieri più prolifici di sempre, alla prima stagione in nerazzurro. Altre cifre invece lo espongono a qualche critica: Romelu non è riuscito a metter la firma in nessuna delle partite giocate contro le squadre top della Serie A secondo classifica, zero gol contro Juventus, Lazio, Atalanta e Roma. Amaro in bocca, dulcis in fundo. Lukaku è il riferimento tecnico indiscusso dell’Inter. Lo sarà se questa stagione mai terminerà, tra campionato ed Europa League. Ma lo sarà soprattutto in futuro. Tutto ruota intorno a lui, in un reparto che molto probabilmente cambierà tutti gli interpreti”.