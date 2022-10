Gli esami di ieri hanno scongiurato strascichi, Romelu Lukaku ha riassorbito l'infortunio ed è pronto a un graduale rientro con l'Inter, ma lo stop è stato lungo e adesso bisognerà recuperarlo dal punto di vista fisico. Il rientro in gruppo del belga era previsto per l'allenamento odierno, ma questa mattina lo staff ha scelto di procrastinare ancora di un giorno e Lukaku ha lavorato ancora a parte.



Il rientro è vicinissimo, fanno sapere da Appiano. La seduta personalizzata odierna è propedeutica al rientro in gruppo, che avverrà domani, questa volta senza timore di nuovi rimandi. Ancora da capire, invece, se Lukaku sarà tra i convocati per Firenze, viste le sue condizioni atletiche. Due giorni di lavoro in gruppo sono pochi dopo uno stop così lungo e in ogni caso, la sua eventuale presenza servirebbe più da stimolo al calciatore che da supporto alla squadra. Venerdì Inzaghi scioglierà i dubbi. Lukaku è vicino al rientro, una buona notizia per l'Inter.