Avanti piano.. Questa mattina l'attaccante belga dell'Inter si è allenato insieme al resto della squadra nerazzurra soltanto nei primi minuti per poi staccarsi dal gruppo senza prendere parte al torello e alla parte atletica,, così Lukaku resterà a Milano per continuare ad allenarsi da solo. L'obiettivo è di tornare in panchina per la gara di mercoledì sera a San Siro contro il Viktoria Plzen in Champions League.