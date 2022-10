Marcelo Brozovic vede la luce in fondo al tunnel: il centrocampista croato, fermo da settimane a causa di una lesione al flessore rimediata in Nazionale, ha ricominciato a lavorare sul campo, a parte, e punta a rientrare per le ultime uscite dell'Inter in campionato prima della pausa per il Mondiale al quale, in assenza di ricadute, parteciperà come perno della rappresentativa balcanica.



PUO' RIENTRARE CON CALMA - Inzaghi ha trovato una soluzione ideale inserendo Mkhitaryan e spostando Calhanoglu in cabina di regia, e l'Inter ha cominciato ad inanellare vittorie e prestazioni di livello come quella di Barcellona in Champions League. Una volta recuperato Brozovic, si ricomporrà il trio con il turco e Barella, magari "svincolabile", volendo sfruttare la sua vena realizzativa, con una soluzione in stile doppio regista. Brozovic ha ovviamente nel mirino Juve-Inter del 6 novembre, ma proverà a mettersi a disposizione anche prima, per la trasferta in casa del Bayern il 1 novembre.