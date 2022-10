Il ritorno in campo di Romelu Lukaku si avvicina sempre di più. Il centravanti belga, ai box ormai dalla partita contro la Lazio di fine agosto, ha partecipato anche questa mattina alla seduta di allenamento programmata da Simone Inzaghi per prepare la decisiva sfida di mercoledì sera di Champions League contro il Viktoria Plzen. Dopo aver saltato a scopo precauzionale pure l'ultima trasferta di campionato a Firenze, Lukaku ha aumentato l'intensità degli allenamenti negli ultimissimi giorni per strappare la prima convocazione da due mesi a questa parte contro i cechi.



IL PIANO DI RECUPERO - Una prova generale per tornare a respirare il clima della partita e, se le condizioni lo consentiranno, iniziare ad accumulare minutaggio per ritrovare la migliore condizione. Da qui alla sosta per il Mondiale - appuntamento che Big Rom ha segnato da tempo sul calendario e al quale non vuole rinunciare per nessuna ragione - Lukaku avrà a disposizione 6 partite ufficiali tra campionato e coppa per mettere nel mirino uno stato fisico il più vicino possibile al 100%. La speranza di Simone Inzaghi, che in questi due mesi ha potuto contare sullo straordinario apporto di Lautaro Martinez e Dzeko, è di riavere il suo numero 9 al top per la sfida alla Juventus del prossimo 6 novembre, ulteriore spartiacque della stagione nerazzurra in ottica scudetto.