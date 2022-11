Il ritorno diè stato, finora, un. Big Rom è parso lontano dal giocatore che aveva dominato lae ha passato. Una situazione che non è cambiata nelle ultime settimane, anzi, ora oltre a, c’è anche ila fare i conti con una condizione fisica dell’attaccante ben lontana da quella desiderata. L’excombatte ancora con i suoie salterà almeno le prime due gare del girone dei Red Devils aiNiente Canada e Marocco, resta qualche flebile speranza per l’ultima sfida del girone con la Croazia. Certo è chein fase calante dopo anni di ottimi risultati., complice la scadenza del prestito annuale e oneroso all’Inter. Tante le opzioni, anche se quella che sembrava più scontata, ossia. Inter e Chelsea avevano già discusso di un rinnovo della cessione temporanea per il 2023/24 in vista del riscatto definitivo nel 2024/25. Lui ha già espresso la chiara volontà di: ha compreso di aver commesso uno sbaglio a tornare a Londra e vuole rimediare anche a una stagione fin qui sottotono. Le intenzioni dei due club però potrebbero cambiare.- Di certo il Chelsea sta facendo delle valutazioni sul suo conto e. Ecco che quindiIn questo caso l’Inter si sfilerebbe dalla corsa a Big Rom e concentrerebbe le sue attenzioni altrove. In Viale della Liberazione,. Da Correa a Dzeko, sono in atto grandi movimenti e il concreto interesse perspinge a credere che il prossimo reparto che sarà consegnato nelle mani di Inzaghi sarà molto diverso da quello attuale. Se Lukaku ne farà parte o meno ad ora non è dato sapere:. In caso di ulteriore prestito, Romelu sarà ancora interista, altrimenti la lunga e travagliata storia con l’Inter si concluderà tra qualche mese.