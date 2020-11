E' ancora un rebus la presenza di Romelu Lukaku nella partita di domenica pomeriggio contro l'Atalanta. L'attaccante dell'Inter, fermato da un risentimento muscolare che gli ha impedito di scendere in campo contro il Parma in campionato e il Real Madrid in Champions League, non è ancora guarito ma sta facendo di tutto per accelerare il suo recupero e rimettersi quanto prima a disposizione di Conte.



Oggi il centravanti belga si allena da solo ad Appiano Gentile, in una giornata nella quale il resto della squadra godrà del riposo concesso dal tecnico nerazzurro. L'idea e di Lukaku e dello staff medico è di provare ad essere quanto meno nella condizione di svolgere un test decisivo tra domani e dopodomani per strappare una convocazione in extremis per la partita di Bergamo. Diventata particolarmente significativa in un periodo complicato per l'Inter e reso ancora più incerto dall'assenza del gigante belga.