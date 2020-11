Le grandi squadre possono pagare lo scotto provocato dalle fatiche dei calciatori che rispondono alle convocazioni in nazionale, ma questo discorso sembra non toccare Romelu Lukaku, che anche dopo le partite col Belgio continua a rispondere a suo modo: con i gol. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“L’Inter riparte, resta agganciata ai vagoni di prima classe, ma che fatica! Torna alla vittoria con un’esaltante rimonta su un bel Torino, il migliore visto in questa stagione. Applausi virtuali e non a un super Lukaku: il gigante, dopo essersi scatenato col Belgio, è entrato in tutti i gol dei nerazzurri. Alla faccia del logorio da Nations League: se le parentesi in nazionale gli fanno sempre certi effetti, meglio che Big Rom non ne perda nemmeno una”.