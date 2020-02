Domani l'Inter affronterà la Lazio, in quella che sarà anche una sfida tra bomber. Come ricordato da Opta, infatti, Da una parte, Romelu Lukaku è il miglior marcatore in trasferta dei maggiori cinque campionati europei 2019/20 (12), dall'altra Ciro Immobile è quello che ha realizzato più gol in casa (15, al pari di Cristiano Ronaldo).