L'Inter sorride a metà. Romelu Lukaku ha svolto infatti con i compagni solo una parte della seduta di oggi pomeriggio al Prince Faisal bin Fahd Stadium di Riad: il belga ha iniziato il riscaldamento con gli altri, ma poi ha svolto da solo alcuni esercizi di intensità, per ritrovare in fretta la migliore condizione ed essere a disposizione per la panchina mercoledì nella Supercoppa italiana contro il Milan.



LE CONDIZIONI DI BROZOVIC E HANDANOVIC - Lavoro a parte anche per Handanovic e Brozovic che a causa dei fastidi al polpaccio non forzano: il croato è a rischio anche per la panchina, mentre Calhanoglu e Barella sono pienamente recuperati.