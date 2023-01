Ci saranno tutti sull'aereo che porterà l'Inter a Riad per la Supercoppa italiana contro il Milan di mercoledì. Dopo l'allenamento mattutino l'Inter si imbarcherà per l'Arabia Saudita a pieno regime. Ci saranno infatti, oltre al presidente Zhang, anche Lukaku, Handanovic e Brozovic.



Il belga è sulla via del recupero e ha lavorato sul campo, a differenza di Brozovic che ha svolto la seduta a parte e punta alla panchina. Per il portiere invece si tratta di un viaggio di 'rappresentanza': Handa non è ancora disponibile ma accompagnerà la squadra da buon capitano.