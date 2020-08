L'Inter arriva alla finale di Colonia con Lukaku e Lautaro in grande forma. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Tutto in una notte, come il popolo nerazzurro sognava. La Lu-La è uno spettacolo, l’Inter è uno spettacolo. A Mosca 22 anni fa il balletto di Ronaldo in mezzo al fango gelato regalò la finale di Coppa Uefa poi vinta contro la Lazio, a Barcellona 10 anni fa il fortino di Mourinho servì a costruire la base per il Triplete. Ora ecco le corna di Lautaro e la potenza di Lukaku: 4 gol e 2 assist in coppia, questa è l’immagine che da Dusseldorf porta l’Inter a Colonia, alla finale con il Siviglia. Tutti aspettavano la Lu-La e la Lu-La è altissima. Cinquantaquattro gol stagionali in due, 10 partite di fila a segno in Europa: un vero show”.