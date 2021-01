Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter, eletto miglior giocatore belga all'estero del 2020 da HLN Sport: "Sono felice di essere circondato da così tanto talento. È stato l'allenatore di mio figlio a ricevere il trofeo. Sono molto felice di essere in quella lista, tra tutti quei grandi nomi. Tra i tanti giocatori da cui ho imparato, che mi hanno fatto andare così lontano. Ho la fortuna di essere circondato da così tanto talento nella Nazionale belga. Voglio migliorare sempre di più, per raggiungere i nostri obiettivi all'Inter e in Nazionale".