Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del successo contro il Sassuolo: "Nel primo tempo abbiamo fatto tutto bene, nella ripresa dovevamo segnare subito. Abbiamo fatto bene, sul 3-1 dovevamo chiuderla. Andiamo avanti con i tre punti. Mi sento bene, ma voglio lavorare ancora di più ed essere più forte per aiutare la squadra. Sono contento per me e per la squadra. L'abbraccio con Conte? Siamo uomini di squadra, mi piace sempre esultare con i compagni. Penso solo a lavorare e dare il massimo ogni partita".