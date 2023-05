Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Inter-Sassuolo, anticipo del sabato



Inter-Sassuolo (sabato 13 maggio, ore 20.45)



Arbitro: Marcenaro

Assistenti: L. Rossi-Perrotti

IV Ufficiale: Massa

VAR: Di Martino

AVAR: La Penna



15' - Dimarco serve Correa che segna con papera di Consigli, ma l'esterno italiano era in posizione irregolare rilevata dal guardalinee e confermata dal Var.



11' - Berardi a segno su assist di Laurienté, ma il francese ha ricevuto in fuorigioco, rilevato grazie ad un check del Var.



3' - Handanovic esce su Frattesi che va giù in area: l'arbitro non assegna il rigore, il contatto è troppo lieve e il portiere non allunga le braccia.