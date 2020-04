Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, parla del suo futuro in una lunga diretta Instagram con la moglie di Dries Mertens, Kat Kerkhofs, presentatrice: “Gioco a calcio professionistico da quando ne avevo 16 e mi piacerebbe giocare fino ai 36. Sogno di finire all'Anderlecht, così il cerchio sarà chiuso e sarò stato un calciatore professionista per 20 anni. Poi vorrei viaggiare e lasciar andare tutto. Non diventerò mai un opinionista, ma ora sto seguendo un corso di formazione. Chissà, forse diventerò un allenatore”.