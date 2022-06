L'infortunio alla caviglia non gli consentirà di giocare le prossime tre gare con il Belgio, Lukaku, scrive il Corriere dello Sport, chiude così nel peggiore dei modi una stagione già abbastanza tormentata. Ma “Big Rom” è sicuro di poter tornare a sorridere convincendo il Chelsea a lasciarlo andare all'Inter in prestito. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport.



“La defezione per i tre incontri in programma dall'8 al 14 è scontata. Romelu ha dunque chiuso nel peggiore dei modi una stagione da dimenticare e ha voglia di voltare pagina. Come? Parlando con il Chelsea e spiegando, insieme al suo avvocato Sebastian Ledure, che vuole andarsene. Dove? La sua preferenza per l'Inter è netta. Ha assicurato a Marotta che sarà lui a convincere i Blues a cederlo in prestito gratuito per 12 mesi. Da Londra questa prospettiva viene scartata, ma Lukaku ha lo stesso fiducia di ottenere il via libera entro il 30 giugno o nelle settimane successive. Magari lo ha spiegato anche a Dumfries e De Vrij, con i quali ha parlato venerdì sera dopo il match. La scena è sembrata molto simile a quella del 20 luglio 2019 quando, ancora da giocatore dello United, si aggirava a fine gara sul prato dello stadio di Singapore per parlare con Conte”.