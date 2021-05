L'attaccante dell'Inter, Romelu Lukaku ha parlato a Rtbf Sport della stagione conclusa, delle sue passioni e delle scelte di campo.



PIEDE PREFERITO - "Sono mancino, ma so anche calciare col destro".



PARTITE - "Quante ne vedo? Due il sabato, tre la domenica. Lunedì c'è un match di Premier League, quindi sei. Poi c'è anche la Champions League ma dipende da chi gioca".



NBA - "Tifos per i Los Angeles Lakers, Kobe Bryant era tutto per me. Per la sua mentalità e il modo in cui amava il suo sport, Cerco di imitarlo nel modo in cui lavoro e nella passione per il calcio. E questo paga".



L'ADDIO ALLO UNITED - "Le cose non funzionavano più. Bisogna dire le cose come stanno: se arriva un'offerta migliore da un'altra parte o puoi provare qualcosa di diverso, perché non provarci? Io l'ho fatto e ho visto che funziona".



CONTE -"Lui mi adora perché so fare tutto quello che mi chiede di fare in campo. So attaccare, so difendere, giocare in area e attaccare la profondità. Poi per la mia mentalità. Conte è un tecnico che sa che non ho paura del lavoro; se giochi per lui, devi sapere che il lavoro sarà intenso".



LINGUE - "Ne parlo sette: italiano, francese, portoghese, spagnolo, inglese, nederlandese e lilanga".