La coppia Lukaku-Lautaro funziona e la Gazzetta dello Sport ne elogia i meriti. I due centravanti dimostrano gran feeling e per la prima volta dai tempi di Milito-Cassano l'Inter può vantare due calciatori con almeno cinque gol in dieci giornate di campionato.



“Bentornati sulla... LuLa. Che non è un altro pianeta ma semplicemente un LunaPark nerazzurro, dove non servono gettoni per essere felici, bastano i gol. Quelli che chiedeva Antonio Conte per cancellare definitivamente la delusione del pari interno contro il Parma, sorpassare – almeno per una notte – la Juve in vetta e riprendere il cammino trionfale fin qui in trasferta in campionato, che adesso dice 5 vittorie in altrettante gare. Servivano i gol e Romelu Lukaku e Lautaro Martinez hanno risposto ancora una volta presente, dimostrando di avere un certo feeling con la porta, malgrado prestazioni non sempre convincenti. Eppure due interisti con almeno 5 gol segnati in nerazzurro dopo 10 giornate di Serie A non si vedevano dai tempi di Milito e Cassano, stagione 2012-13. Precedente nobile, anche se non vincente. E forse è bello anche così, perché dà un ulteriore stimolo – qualora servisse – a dare sempre di più e a provare a interrompere il lungo dominio Juve in Italia”.