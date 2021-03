Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter, è stato nominato Mvp della Serie A per il mese di febbraio. Il premio gli verrà consegnato l'8 febbraio, in occasione della partita con l'Atalanta.



"Lukaku si sta dimostrando un vero trascinatore, oltre che uno degli attaccanti più forti al mondo. Il numero 9 nerazzurro sta fornendo prestazioni sempre eccellenti e con 4 gol e 3 assist nel mese di febbraio ha portato l'Inter in vetta alla Serie A" ha commentato Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A.