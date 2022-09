La corsa contro il tempo non era servita, Romelu Lukaku era andato addirittura a curarsi in Belgio nel tentativo di accelerare il processo di guarigione e rientrare subito dopo la sosta, ma la coscia del gigante interista non offre le dovute garanzie e quindi il rientro in campo è posticipato.



FORFAIT - Romelu Lukaku, quindi, non prenderà parte alla partita contro la Roma e molto probabilmente non riuscirà ad essere tra i convocati neanche per la sfida di Champions contro il Barcellona. Il rientro in campo del centravanti belga è previsto invece per la trasferta di Reggio Emilia (Sassuolo-Inter) prevista per l'8 di ottobre.