"Ne resterà soltanto uno". Ma ne arriveranno due. L'Highlander dei centravanti dell'Inter sarà Lautaro Martinez, con un reparto offensivo che verrà profondamente rinnovato: se il riscatto di Matteo Politano è cosa certa, ha già le valigie in mano Keita Baldé, troppi i 30 milioni richiesti dal Monaco per vestirlo di nerazzurro a titolo definitivo. Non solo il senegalese, però: Ivan Perisic non rientra nei piani futuri nerazzurri, come Mauro Icardi. Nonostante la volontà del numero 9 sia quella di restare all'Inter, è di parere contrario la società. Via in 3, confermati in 2. E poi?



LUKAKU + DZEKO - E poi... Romelu Lukaku ed Edin Dzeko. Non uno o l'altro, ma uno e l'altro. Ovviamente diventa tutto più praticabile con una Champions in tasca, ancora da conquistare. L'idea dell'Inter è quella di prelevare due centravanti, due veri attaccanti che possano far sentire la loro presenze in area, dialogare coi compagni e far crescere con calma Lautaro. Età differenti, costi differenti, contratti differenti: il belga del Manchester United, 26 anni, ha una valutazione complessiva di 70 milioni di euro, scadenza 2022, ma ha già mostrato pubblicamente la sua volontà di giocare in Serie A; il secondo, che ha 33 anni, è destinato a lasciare la Roma, ha un contratto che termina nel 2020 ed è l'ultima estate in cui può arricchire il club giallorosso. E su entrambi, l'Inter c'è. CONTATTI AVVIATI - Con lo United, tramite il lavoro di Federico Pastorello, i discorsi stanno andando avanti: Ivan Perisic, al momento, è la contropartita scelta dall'Inter per abbassare la richiesta cash dei Red Devils; discorso diverso con il bosniaco, che ha già detto sì ai nerazzurri per un contratto sino al 2021 (e i suoi 4,5 milioni di euro spalmati così su due anni, anche senza Champions) e che ha un prezzo, fissato dalla Roma, di 15 milioni di euro. L'Inter prepara la rivoluzione là davanti, con Conte che punta su due suoi pupilli: voleva Lukaku alla Juve e al Chelsea, voleva Dzeko sempre in Blues. Ora può averli con sé in nerazzurro.



