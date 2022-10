Non ci sarà a Barcellona a combattere nella bolgia del Camp Nou coi suoi compagni per provare a raccogliere un risultato che avvicini o certifichi addirittura la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, ma Romelu Lukaku inizia a scaldare i motori e a preparare il tanto atteso ritorno in campo a distanza di quasi due mesi dall'infortunio subito contro la Lazio. Il belga ha continuato a lavorare a parte anche nei giorni scorsi, seminando dubbi circa la data effettiva del suo rientro in campo, anche in considerazione dei legittimi timori legati alla gestione di un fisico e di una muscolatura molto possente e dell'appuntamento del Mondiale che è sempre più vicino.



IL PIANO - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, Lukaku lavora per tornare a disposizione in occasione del prossimo match di campionato contro la Salernitana: l'obiettivo è tornare nell'elenco dei convocati e, se l'andamento della partita lo consentirà, disputare uno scampolo di partita per iniziare a mettere minuti nelle gambe. E ripresentarsi tirato a lustro, dopo una settimana di allenamenti finalmente piena in considerazione del fatto che non ci saranno impegni europei, per la gara contro la Fiorentina di sabato 22 ottobre.