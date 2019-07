Lukaku vuole l'Inter ma il Manchester non abbassa il tiro. Questo è quello che scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come al centravanti belga non rimanga che una sola carta da poter giocare.



“La maglia dell’Inter Romelu Lukaku ce l’ha già. E’ quella, di color verde acqua, con la quale ha lasciato ieri il National Stadium di Singapore. Il belga la portava in mano, mentre con grande disponibilità firmava autografi e posava per foto in mixed zone. Con i cronisti italiani che gli chiedevano del suo futuro invece zero concessioni e un “Sorry” prima di fuggire sul pullman. L’ex Everton probabilmente avrebbe una grande voglia di ribadire quello che vuole, ovvero un trasferimento all’Inter, ma non può farlo. L’unica carta che gli rimane da giocarsi è quella… dell’autoesclusione visto che pure ieri non era né in campo né in panchina. Ufficialmente per una botta rimediata in allenamento a una caviglia, ma la sensazione (forte) è che stia lanciando un messaggio alla dirigenza dello United”.